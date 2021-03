Lazaga amenaza a Fernando Ruttia: "Te voy a romper la cara"

El mediático ex pelotero aseguró que irá al canal o a la casa del farandulero para agredirlo físicamente. (+video)

Al parecer aún no ha sido todo para Marcos Lazaga, quien luego de su polémica con Tito Torres y Gi Britos, ahora dispara contra el farandulero Fernando Ruttia, este último, quien se había pronunciado en su programa "En Boca de Lobos" sobre el video viral del ex futbolista dedicado a Iván Torres.

"Pero entendes que un Marcos Lazaga te tenga que decir que hacer y qué no hacer, cuando se le hecho del Club Olimpia, según rumores, por kaurapo, putañero y drogadicto. Entonces digo, con esa cara mi rey vos le vas a decir a alguien si puede o no sacarse fotos, con ese cuerpo y esa barba que parece de un albañil sucio que lleva tres días sin bañarse, ¿que consejo le estás dando a Tito Torres?" decía Ruttia, y si bien de esto ya hace una semana, al parecer el ex delantero del Olimpia recien se entero.

Inmediatamente contactó al farandulero para disparar contra este y sostuvo, "Vi que dijiste que soy un drogadicto de mierda, ¿vos piko estas mal de la cabeza?, puto de mierda, deja de hablar mal de mi, porque en tu programa me voy a ir a buscarte, en la salida... Sos un asqueroso, cuida tu boquita, quien carajo sos vos para hablar de mi, plaga de mierda, te voy a agarrar ahí afuera, plaga infeliz. Conmigo no te metas, te voy a romper tu cara en mil pedazos", fueron las palabras textuales de lo dicho por Lazaga en audios enviados a Fernando Ruttia.

"Quiero dejar en por sentado que me está amenazando, amedrentando, denso es, me asusta" comentó el panelista a nuestra redacción.

Posteriormente Lazaga, siguió enviando mensajes a Ruttia, pero esta vez de forma pública a través de su cuenta de instagram, en el que presumió su vehículo y tiró, "mira un albañil", "me decis albañil y lo que yo tengo vos no tenes", "sos una mierda" terminó.

Mirá el video ahora: