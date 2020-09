Laurys Dyva a Álvaro Mora "Es demasiado maricón"

La Miss Pynandi Laurys Dyva en una entrevista en Buenos Días América de América Tv, contó su mala experiencia con el conductor de TeleShow Álvaro Mora.

La presentadora de BDA, Norita Rodríguez recordó a la invitada su paso por el programa farandulero del canal 4 en el que ella había abandonado el set y le preguntó sobre el motivo. "Ya era demasiado pesado" responde Laurys refiriéndose a Mora.

"Siempre voy a decir que yo le hice callar a él", sostiene la mediática, "y desde esa vez no me aguanta, y creo que no me aguanta hasta ahora", continúa. "Siempre veo que me troza, pero ni ahí estoy por el, para mí no existe".

Laurys recordó declaraciones polémicas del conductor hacia su persona y soltó "Que piko él se cree?", "Ha'epiko Dios mba'e?".

"Demasiado maricon es, re luego" sentenció.

