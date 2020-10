Lady Ana pide suspender tema Caacupé

Ya se ha hablado bastante de las reuniones que mantienen representantes de la salud y organizadores de las festividades de la Virgen de Caacupé, que buscan seguir con las tradiciones pero en modo covid.

Evidentemente esto dependerá de la situación del virus en dichas fechas. Se espera contar con una peregrinación segura y buscan desarrollar las celebraciones sujetas a recomendaciones del Ministerio de Salud.

Esta idea parece no gustarle a la bailarina y cantante Lady Ana, quien utilizó su cuenta de Twitter para expresar su opinión al respecto.

"Dios mio no pueden pio suspender el tema de Caacupé este año nomás? Pero el fanatismo no puede parar, no estamos para ese grado de aglomeración."

La misma expone que dicho acontecimiento representa un alto grado de aglomeración que puede causar un retroceso a todas las medidas sanitarias tomadas hasta la fecha.

Si bien las conversaciones han avanzado, aún no se ha confirmado si las festividades marianas se realizarán este año.