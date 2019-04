La reflexión de Carlitos Ortellado: "Hay un límite entre lo público y lo privado"

Días atrás, una fotografía de su pequeña hija Olivia acostada en la cama sin pañal le valió duras críticas a Carlos Ortellado.

El conductor fue advertido inmediatamente por sus seguidores sobre la existencia de personas que podrían utilizar la imagen con fines perversos, pero demoró unos días en eliminarla y compartir una reflexión al respecto.

Ahora, Ortellado parece haber comprendido los cuestionamientos que de hecho iniciaron unas semanas antes, cuando fotografió a su mujer Giselle Lesme llorando en medio de un velorio.

“Amo incondicionalmente a mi señora y mis hijos, ellos son todo para mí. Mi familia está por encima de toda mi popularidad, fama o éxito profesional”, expresó Carlitos.





“Ellos son mi prioridad y resguardo su integridad física y moral; los defiendo con el corazón a capa y espada” advirtió.





El conductor de Vive la Tarde continuó su reflexión diciendo: “Les agradezco todos los días su presencia en mi vida. Son la luz que iluminan mi camino. Por ellos y para ellos, día a día, procuro ser mejor persona. A veces, la bondad de lo que me dicta el corazón genera una energía que hace que quiera gritar a los cuatro vientos que les amo, que son todo para mí, que son mi alegría, mi vida toda, que sus gestos, sus balbuceos, sus primeras palabras me emocionan, y eso puede llevar a que me exceda mostrando al mundo como son, pero jamás lo hago de manera maliciosa”.





Intentando explicar por qué comparte momentos de tanta intimidad con sus 400 mil seguidores, finalizó: “Me preguntan en las redes, en la calle y en los programas por mis hijos, y yo quiero compartir como son, como se ríen, como juegan, pero hasta en eso hay que entender que hay un límite entre lo público y lo privado. Y eso cuesta comprenderlo cuando la intención es sana. Escapa de cualquier entendimiento lógico”.