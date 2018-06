La nueva primera dama es "despreciativa"

En una nota publicada en la edición impresa del Diario Popular, Nenú, ex modista de nuestra nueva primera dama, hizo varias revelaciones. La mujer estuvo detrás del vestido rojo que Silvana lució la noche del debate presidencial, aunque no es un trabajo del cual se enorgullezca: "Se le dijo bien que ese vestido de cuerina rojo no era adecuado para la esposa de un candidato, pero no hizo caso. Un vestido así llama demasiado la atención. No iba a ir a un cabaret sino a un debate en el Banco Central. La cuerina al cuerpo con escote para colmo... Daba la impresión de una mujer que se estaba queriendo mostrar. No se lo dije así pero se lo di a entender y ella no quiso escuchar", recuerda Nenú en la entrevista.

Pero esa no fue la única elección de vestuario de López Moreira cuestionada por su propia modista: Nenú también criticó el vestido rosa que lució en el acto de proclamación de su marido. "A la señora le gusta Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra. Por eso usó ese vestido rosado. Se le dijo que no era adecuado para su edad, que era para gente más joven, pero tampoco hizo caso. Ridículo le quedó", disparó.

Sobre el carácter de la futura primera dama, la mujer reveló que "se hace la amorosa pero no es así. Y cuando viene con sus amigas mucho peor porque todas son despreciativas con las personas que trabajan para ellas. Uno se acostumbra después; pongo algodones en mis oídos así no las escucho", dijo.

Nenú reveló también que hay un término despectivo que su clienta más famosa utiliza con frecuencia en calidad de advertencia: "'Que mi vestido no parezca club Centenario pyahu'; con eso se refiere a que las mujeres recién asociadas al club se visten de manera recargada y eso a la señora Silvana no le gusta", explicó la modista.

Silvana Lopez Moreira de Abdo2.jpg Silvana en compañía de su esposo y la princesa Dina de Jordania

La profesional de la costura adelantó que la esposa de Mario Abdo encargó tres vestidos para el acto de traspaso de mando del próximo 15 de agosto. Según detalló, Silvana lucirá un atuendo esa mañana en la ceremonia, otro en la recepción oficial que será al mediodía y un vestido de fiesta en la cena que dará por terminada la jornada de asunción presidencial. Al finalizar la nota, aclaró que ella ya no forma parte de su equipo de modistas: "No quiero que al leer esto se enoje con gente que no tiene nada que ver", pidió por temor a que sus palabras terminen afectando a sus ex compañeras de trabajo.