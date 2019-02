La noche de "hermoso descontrol" de Enrique Dávalos y Fernanda Robles

Pero las declaraciones de amor no terminaron en el Obispado Castrense, donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa: días después de la boda, la pareja sigue expresando su amor públicamente en las redes sociales.

"Me casé, me casé con el hombre más maravilloso del universo! El día que lo conocí supe que si algún día quería formar una familia, sería con él. Él, que me ama y me cuida de la manera más perfecta, él que me demuestra todos los días lo importante que es la familia, el que me hizo crecer y me enseñó a volar sin limites.. a amar la libertad, a disfrutar de los momentos y a soñar con el futuro. Mi novio, mi compañero, colega, amigo y ahora mi esposo", escribió la novia, visiblemente emocionada.

Enrique no se quedó atrás: "Esa conexión que hubo desde el primer día. Ella es mi esposa. No podría vivir sin ella", confesó.

El comunicador, que hace unos meses dejó Ñanduti para sumarse al plantel de Radio 1000, compartió un video destacando los mejores momentos de una noche que describió como de "hermoso descontrol".

Mirá: