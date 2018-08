La 'madraza' Loren Acuña habló con PrimiciasYa tras ganar el Cóndor de Plata

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina entrega los Premios Cóndor de Plata desde 1943. Ayer, una de las estatuillas fue a parar a manos de Loren Acuña, actriz nacida en General Artigas, Itapúa.

"Fue una sorpresa increíble. No lo imaginaba; preferí no hacerme esperanzas e ir solamente a disfrutar de la noche. Por eso, cuando veo que nada más y nada menos que Érica Rivas, quien entregaba el premio, pone la boca como para pronunciar una "L", repasé rápido en mi cabeza si otra de las actrices nominadas tenía un nombre con L hasta que después escuché mi nombre y me puse a llorar como una nena. Fue muy emocionante. El evento abrió con esa terna, el mío fue el primer premio de la noche, la emoción del momento fue increíble", cuenta.

Loren Acuña2.jpg La actriz agradeciendo el premio sobre el escenario

Loren recibió el reconocimiento por su actuación en "Madraza", película que protagonizó el año pasado. En ella, interpreta a "una mujer de armas tomar; es un ama de casa que por cuestiones de la vida se convierte en sicaria. Es una comedia negra porque plantea situaciones dramáticas con una dosis de humor y también tiene algo de policial. Yo engordé 20 kilos para ese papel y los fui bajando en el transcurso de la película; muy un proceso muy intenso porque mi personaje pasa de ser una mujer muy perfil bajo, sumisa, triste... a florecer, a cambiar, a sentirse atractiva", explica.

loren acuña3.jpg Loren en "Madraza"

Su rol en la película le abrió las puertas a nuevos proyectos: actualmente, la actriz paraguaya integra el elenco de la segunda temporada de "El Marginal", serie de la TV Pública argentina cuyos derechos fueron adquiridos por Netflix: "En 'El Marginal' interpreto a 'La Pichona', una prostituta muy cruel, proxeneta que mete adolescentes a la cárcel. Soy malísima, pero es simpático porque voy por la calle y la gente me reconoce y me grita '¡pichona!' Hoy martes a las 22:00, horario argentino, se estrena un nuevo capítulo", adelanta.

La primera temporada de "El Marginal" está disponible en Netflix, por lo cual podemos asumir que muy pronto también podremos ver en nuestro país el trabajo de Loren en la segunda.