La inolvidable visita de Facundo Arana: esto hizo el actor en su paso por Asunción

Este fin de semana Facundo Arana y su colega Araceli González presentaron con mucho éxito en nuestro país la versión teatral de "Los Puentes de Madison". Entre una función y otra, el reconocido actor argentino aprovechó su tiempo libre para salir de paseo.

En la noche del sábado, por ejemplo, fue a cenar con la actriz Lali González y su marido Walter Riveros. A pedido de Arana, la invitación a la cena se extendió a Tana Schémbori: "A mí me invitó Lali a cenar con su marido y Facundo Arana porque él es muy fan de '7 cajas'", cuenta Tana. "Facundo nos quería conocer a Juanca (Maneglia) y a mí, pero Juanca no pudo ese día así que fui yo. Hablamos muchísimo; él vio la película no sé cuántas veces y dice que cuando está de gira se la pone a los técnicos para que la vean. Le prometí que le voy a mandar 'Los Buscadores' para que también vea. Es una persona sumamente sencilla; quiere demasiado a Paraguay".

Al preguntarle de qué hablaron durante la cena, Tana comentó que Facundo habló de su señora y sus hijos, de su pasión por la aventura, su experiencia escalando montañas y agregó: "Fue una mezcla de diosa y pantera la charla, pero estuvo espectacular. Dijo que lo que más valora de esta profesión es conocer gente con alma, y un momento que me causó mucha risa fue cuando dijo que Lali va a ser la China Zorrilla paraguaya. Lali realmente es un personaje y él la adora", contó riendo. "Fue un lindo encuentro organizado por Lali, una cena muy sencilla", finalizó.

Al día siguiente, Arana volvió a encontrarse con sus amigos paraguayos para disfrutar del domingo. Walter Riveros, marido de Lali González, relató: "Dimos un paseo por el Mercado 4 el domingo por la mañana, estuvo caminando en pleno mercado y se quedó fascinado. Algunas vendedoras lo reconocieron y la gente que compraba también. Él es muy fanático de '7 cajas' y quería conocer los lugares del rodaje. Le gustó todo: la gente, los colores... Y después fuimos a Loma San Jerónimo".

Todo ese recorrido fue registrado por Arana en sus historias de Instagram, donde tras la última función de "Los Puentes de Madison", se despidió escribiendo: "Amigos del Paraguay, gracias por tanta calidez y generosidad. Pasé un fin de semana a puro teatro y nos llenaron de cariño y aplausos. Gracias a los geniales amigos que fueron extraordinarios anfitriones de lujo. Vuelvo a casa feliz! Hasta la próxima".