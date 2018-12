La DJ, actriz y docente Marlene Sautú denunció un escalofriante historial de abusos

Marlene Sautú es una reconocida productora, actriz y formadora de artistas de nuestro país. También tiene una exitosa faceta de DJ. es una reconocida productora, actriz y formadora de artistas de nuestro país. También tiene una exitosa faceta de DJ.





Lo que nadie imaginaba, al escuchar su característica carcajada en la noche asuncena, centros culturales o los pasillos de alguna universidad, era la dura niñez que le tocó vivir.





Según relató en un extenso posteo en Facebook, Marlene fue víctima de reiterados abusos sexuales desde los 5 años de edad: hombres de su seno familiar y vecinos "de confianza" se aprovecharon del exigente horario laboral de su madre y de la ausencia de su padre para corromper su inocencia.





"Acosos, abusos y violaciones. Yo tenía 6 y no me animaba a contarle a nadie porque muchos de los agresores me amenazaban que me iban a tirar de un edificio o que le iban a hacer daño a mi mamá si yo hablaba. Fue así como de la nada, a esa edad, comencé a desarrollar temblores en la mano y endurecimiento en la lengua. Había veces en que no podía hablar porque la lengua se me ponía dura y mis manos comenzaban a temblar. Una vez, antes de un examen, mi Profe vio mis temblores y se dio cuenta de que no podía sostener el lápiz. Me preguntó qué me pasaba y vio que no podía hablar porque la lengua se me endureció. Se preocupó por lo que vio y me dijo que si algo me pasaba se lo contase a mi mamá. Cuando me animé a contarle lo que algunos familiares y vecinos me hicieron, ella me creyó, lloró muchísimo y no pudo dormir por varios días", dice parte del relato.





hashtag que se extendió en Argentina tras la viralización del video de Thelma Fardín #MiráComoNosPonemos, y también agregó la etiqueta que #SeVaACaer. Marlene finaliza su descargo con elque se extendió en Argentina tras la viralización del video de Thelma Fardín, y también agregó la etiqueta que Noelia Díaz implementó al denunciar un caso de acoso sexual en los medios de comunicación paraguayos





Leé aquí el texto completo.