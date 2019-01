La cantante Danna Meza le dio el sí a un productor musical

El joven vino de visita a pasar las fiestas con nuestra compatriota y decidió sorprenderla proponiéndole matrimonio frente a su familia.





"El amor de mi vida, mi mejor amigo, mi confidente, mi consejero, mi compañero de sueños y aventuras! Un ejemplo a seguir para mí, te admiro tanto! Un hombre de corazón hermoso, bueno, respetuoso y luchador!! Sos más de lo que alguna vez pude haber imaginado, estoy tan emocionada por la vida que nos espera juntos! No dudo un segundo en pasar el resto de mi vida contigo conociendo cada parte de vos, para amarte, respetarte y darte lo mejor de mi! No existe otra persona en el mundo a quien ame así como te amo a vos, así como te deseo! Amo todo de vos, amo tu arte, amo crear música contigo, amo como me haces sentir, amo cada vez que sonreís, nos complementamos al perfecto! Quiero hacerte el hombre más feliz del universo! Doy gracias a Dios por ponerte en mi vida, soy una mujer bendecida por eso! Juntos superamos los momentos de distancia y mucho más! Ahora comienza un nuevo capítulo, uno de los más importantes de nuestras vidas! Te amo Ismael mi prometido, mi futuro esposo", escribió.





La cantante representada por el sello discográfico de Guille Preda está próxima a lanzar un disco que llevará por nombre "Dominio". En las últimas semanas, tanto ella como el conocido DJ empezaron a compartir con sus seguidores videos del proceso de grabación del material.





Danna se hizo conocida en el ambiente de la música tras el lanzamiento del tema "Tu Secreto" hace poco más de un año. En los últimos meses volvió a sonar fuerte interpretando "Vencer o Morir", tema de la película paraguaya "Leal".





Mientras el país celebraba la llegada del 2019, la cantante y compositora le daba el sí a un productor musical y compositor centroamericano llamado