La canción de amor de Anne Walde a Néstor Camacho: "No puedo imaginar un día sin tus ojos"

En la letra, la influencer se refiere con tiernas palabras al jugador del Olimpia: "Tu amor me fortalece y tu sencillez me atrapa siempre. No puedo imaginarme un día sin tus ojos. Sin tus caricias, yo no sabría qué hacer. Amo la manera en que sorprendés mis días", dice parte del tema.





La canción también repasa la historia de amor que los unió: "Yo quiero estar contigo para toda la vida desde aquella primera vez en la cafetería. La torre fue testigo de nuestro amor. Sobre el cielo de París todo se iluminó", recuerda la joven.





Escuchá aquí la primera parte de su composición:





El tema completo lo encontrás acá:





La nutricionistaaprovechó su hermosa voz para dedicarle una canción a su novio