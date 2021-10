Kbsonia lanza "Nada", su nuevo tema

El tema de la joven Kbsonia es parte del álbum ´Tu futuro´. "Nada" tiene un gran valor sentimental para la música argentina.

"Este tema lo compuse para una persona que se sentía perdida en el mundo y lo único que deseaba era no despertar, no encontraba salidas y fue muy difícil poder transmitirle que tenía que sacar fuerzas de donde no las hubiera y lo hice a través de una canción”, escribió en su IG.

La artista compone canciones desde los 13 años y a los 20 formó su primer grupo pop "Modelo 65". Desde 2018 trabaja junto al productor Fago. Realizó la gira doble SURTOUR 2019 y CHILETOUR 2020 por el sur de Argentina y Chile, junto a Duende Braider y Asapcrew. Tocó en la Fiesta del Sol 2020 y compartió escenario con artistas reconocidos internacionalmente como Luis Fonsi, Abel Pintos y Wos. En diciembre de 2020 presentó su primer EP llamado Tu Futuro.

Te dejamos el videoclip de su último trabajo: