Kassandra Frutos se declara hincha del club Guaraní

La conductora de radio y tv Kassandra Frutos habló con nuestra redacción tras conocerse su nueva pasión por el club Guaraní. Todo esto comenzó por el polémico tweet del mediático Mili Britez dónde comparó el cabello de la conductora con "fideos tallarín amarillo".

La presentadora de 'El Resumen Noticias' salió al paso en sus redes sociales relatando que decide ignorar todos los comentarios "mierdas" sobre su pelo.

"En estos últimos días pasaron cosas alrededor de mi pelo. Comentarios negativos, comentarios mierdas, no hacemos caso, pero... A los comentarios simpáticos no les puedo ignorar" comienza diciendo Frutos en un video colgado en sus redes sociales.

"Se me empiezan a acercar hinchas del club Guaraní a ponderar el color de mi pelo. Estos días estaba llegando a la radio y me gritan 'Aguante Guaraní", explica.

Si bien la mediática aseguró no ser fanática del club del Cacique, confesó que parte de su familia sí. El vídeo generó varios comentarios de parte de los internautas, hasta del mismo club que decidió responder.

"Sabemos que tu corazón es Aurinegro @Kasstuli ¡Mañana te llega la "10" para que ya no te queden dudas!"

En conversación con la redacción de Primicias Ya, Kassandra nos respondió algunas preguntitas.

¿Ya sos hincha oficial de Guaraní?

- Si! Se podría decir que con un abuelo, una mamá, y un tío de guaraní, volví a mis raíces... Yo sólo quería compartir la anécdota que pase la semana pasada por el comentario que hicieron unos hinchas de mi pelo y me sentí así adoptada ya por la demostración de cariño por parte de los hinchas y del club en sí.

¿Que le decís a las personas que te critican por el color de tu cabello?

- Ya ni gasto mi energía en responder a la gente que me critica el color de pelo. Mejor perderle, que encontrarle a la gente que solo se fija en la superficie y no en el contenido. Cuando gente que se supone tiene pienso, me critica de manera tan prejuiciosa si me decepciono, pero vuelvo y repito, mejor perderlos que encontrarlos.

Sobre si pronto cambiará a un nuevo color respondió.

"Si! Dentro de poquísimo me cambio el color! Ya está llegando el ciclo de cambio. Yo tengo lista de colores por los cuales quiero pasar, así que ahora voy a probar otro que está ahí en lista de espera."

¿Como nació eso de ser la chica de los cabellos de color?

- Siempre dije que nunca me iba a teñir el pelo, que lo iba a hacer al momento de empezar a tener canas, justamente porque dije nunca, en el 2015 me aburrí de mi, ese aburrimiento desembocó en querer cambiar radicalmente de look, mi estilista me propuso ir por un look así clasico para mi, balayage, luces rubias y le dije que no quería eso, que si me voy a teñir quiero algo extremo, ahí abrí la puerta de los colores fantasía. Y casi 5 años después... No quiero cerrar todavía esta puerta.