Karen Brizueña: "Me considero una ex modelo"

Karen Brizueña fue invitada al programa 'Buenos Días América' donde confesó que aunque sigue haciendo fotos para algunas marcas ella ya se considera una ex modelo.

La mediática aseguró que se encuentra enfocada en su carrera universitaria de nutrición

La misma expone, "Ex modelo ya, yo creo que ya dejé de lado esa etapa del modelaje, estoy dedicándome más a lo que me gusta que es mi carrera de nutrición. De repente si suelo hacer fotos para ciertas boutiques, me considero una ex modelo".

Karen Brizueña explicó a la conductora Norita Rodríguez que ella siempre tuvo en mente dejar las pasarelas una vez que forme una familia.

"Yo dije luego que el día que forme una familia, tenga un hijo, iba a dejar eso. Es como más mi vida de soltera, por más respeto a mi familia, porque se sabe cómo es este mundo que la gente habla habla habla".

Por otro lado Norita recordó a ex modelo su complicado embarazo quien sin dudar respondió.

"Embarazo fue de alto riesgo, fue una etapa muy difícil. Las que deseamos ser madres siempre esperamos que nuestro embarazo sea todo color de rosa, pero lo mío fue totalmente diferente. Yo estuve en reposo durante todo mi embarazo, 32 semanas, porque mi embarazo se interrumpió a las 32 semanas, justamente porque era un embarazo de alto riesgo, tuve un embarazo gemelar, dos varones. Lastimosamente uno de ellos tuvo que partir al quinto día de nacer, yo ya estaba avisada, pero siempre para una madre es un poco doloroso. Encima mi otro bebé lo tenía también en terapia. Fueron etapas muy difíciles las de mi embarazo, gracias a Dios, no sé de dónde saqué fuerzas, pero pude superar y hoy en día estoy disfrutando de mi niño hermoso".

Karen también confesó sus intenciones de volver a la TV con un programa sobre alimentos y preparación física basados en su perfil de nutricionista.

