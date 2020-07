Junior Rodríguez, furioso con panelista de TV: "La última vez que un tipo se burló de mi ojo le salió un hijo bizco"

El conductor y animador Junior Rodríguez tuvo un fuerte encontronazo al aire con Fernando Ruttia, panelista del programa de Lobo TV 'En boca de lobos'.

Junior aprovechó un llamado de la producción para descargar su ira acumulada contra Ruttia, a quien acusó de haberse burlado en varias ocasiones del peso de Fátima Román.

"No sos simpático, te pasás de la raya. Aprendé de Juan Carlos Samaniego que tiene códigos. Eso a vos te falta. Siempre le bajás la caña a Fátima, la tratás de gorda, me bajás la caña a mí para ganar protagonismo. Yo no soy como mi papá que se va a callar y se va a reír contigo. Me estás colmando la paciencia", empezó el descargo de Junior.

La discusión fue subiendo de tono enseguida y llegó al punto de una amenaza de demanda:

"Si vos hablás de mí, yo te demando hermano hasta las últimas consecuencias. Si tu bolsillo aguanta, es una cuestión. Si no aguanta tu bolsillo, nos vemos en la cárcel. Así nomás es. Conmigo no se jode", advirtió el hijo de Rubén Rodríguez.

"Dejá de ofender a la gente y de tomarte con gente que tiene problemas de salud; de burlarte de gente que tiene problemas de tiroides. Esta es la última vez que me grito contigo. Después nunca más te voy a saludar aunque nos crucemos en los pasillos de los canales", anunció.

Cuando Ruttia intentó responderle, Junio elevó aún más la voz y dijo:

"Te estoy dando 5 minutos de fama. Dejame hablar, para eso me llaman. Te voy a decir todo lo que te tengo que decir y después nunca más te voy a hablar. Tenés que ser más respetuoso en este ambiente si querés continuar. Que sea la última vez que te burles de la gente que tiene problemas de salud porque te podés enfermar. La última vez que un tipo se burló de mi ojo le salió un hijo bizco", terminó gritando ofuscado.

La discusión terminó con la intervención de Ana María Rodríguez, su madre, quien miraba el programa cerca de Junior y le pidió que cortara la comunicación.