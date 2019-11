Así es Julieta Navarro, nueva incorporación de América Paraguay

Cinco años atrás, Julieta Navarro dejó una prometedora carrera en los medios de su Mendoza natal para probar suerte en la televisión porteña. La decisión fue acertada; luego de dos años de trabajo en A24 se convirtió en dupla de Antonio Laje en BDA.

Ahora, un nuevo desafío toca a su puerta y ella vuelve a aceptarlo gustosa: desde esta semana dejará de estar en la televisión argentina para ser figura de América Paraguay.

“Yo siempre había soñado con ir a Buenos Aires a estudiar periodismo pero no me animé, no lo hice. Veía tele desde Mendoza y aparecían los periodistas dando noticias desde el Obelisco y hacerlo algún día era una fantasía para mí”, recuerda Julieta sobre sus inicios.

Fue Lucas, su actual marido, quien la animó a dar ese paso: “Él también es mendocino pero sí había estudiado en Buenos Aires. Cuando nos conocimos yo estaba trabajando en televisión en Mendoza. Le plantée mi sueño de probar suerte en Buenos Aires y él me dijo que nada nos detenía, así que nos casamos y nos mudamos. Lucas había conseguido un trabajo en Buenos Aires antes de viajar como para poder pagar un alquiler pero yo no tenía nada. Solo conocía a un asistente de piso en América, un señor muy grande que ya se jubiló. Lo llamé a contarle que estaba por allá y me consiguió una reunión con su jefa. Me reúno con ella, me avisa que a la semana siguiente había un casting buscando conductora para un programa y cuando llego me doy cuenta que buscaban conductora para un noticiero. Yo siempre había hecho entretenimiento pero en el casting traté de transmitir con la mirada mi deseo de conseguir ese trabajo porque yo realmente necesitaba trabajar. A la semana me llamaron a avisar que quedé seleccionada para A24. Ahí estuve 2 años haciendo de todo; fui cronista en la calle, hice móviles de verano en la playa hasta que me pidieron que entre en BDA “por un tiempito”… que terminaron siendo 3 años! Me levantaba a las 4:30 de la mañana... Ese horario no lo voy a extrañar, pero BDA fue mi verdadera universidad, ahí aprendí todo lo que sé”, cuenta.

Sobre su incorporación a América Paraguay, Julieta cuenta que las conversaciones comenzaron poco tiempo atrás pero que nuevamente fue gracias a su marido que no dudó en aceptar la propuesta: “Es todo super reciente. Surgió la idea hace unas 2 semanas y ya estoy acá. Nunca hubiera imaginado que me iban a proponer esto. Lucas además de ser periodista trabaja con Los Totora, una banda argentina que tocó en Paraguay. Él vino con ellos y desde que volvió me dice que tenemos que venir acá a trabajar porque vio mucha oportunidad en nuestro ámbito. Siempre charlábamos de la posibilidad, así que apenas me ofrecieron esto le conté y me dijo “¡Te vas ya!”. Vine para quedarme un mes y medio pero ahora que empiezo a conocer todo ya tengo ganas de quedarme más”, confiesa.

Si bien aún no puede adelantar muchos detalles de los proyectos que llevará adelante en nuestro país, Julieta promete apuntar muy alto: “Hay una idea muy linda de un ciclo de entrevistas especiales que no solo se van a pasar acá sino también en Argentina con personajes muy importantes de la política; apuntaríamos muy alto, si se puede a lo más alto de todo. No podemos adelantar mucho porque ahora estamos en plena etapa de producción. También aprovecharía para participar un poco del vivo de América Paraguay con el BDA de acá, también Las Mañaneras, Que Comience la Función… Del intercambio uno siempre aprende. Yo quiero participar en todo; en donde pueda y no moleste, ahí estaré. Para las fiestas tengo que volver a Argentina así que en principios esto iría hasta diciembre, pero yo tengo ganas que sea más. Me siento re privilegiada. Ayer me pasé todo el día viendo documentales sobre Paraguay y quedé maravillada con la estabilidad de la economía de acá siendo que nosotros estamos tan golpeados… Aparte me parece un proyecto super ambicioso, para mí es un honor estar acá. Prepárense porque América Paraguay se viene con todo”, finaliza.