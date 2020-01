Julieta Navarro estrena programa en América PY: “Siento nervios, ansiedad y mucha alegría”

La carismática conductora argentina Julieta Navarro, conocida por su trabajo junto a Antonio Laje en BDA, lleva unos meses en Paraguay preparando un programa que finalmente verá la luz este domingo.

En “A Solas”, la periodista compartirá charlas mano a mano con destacadas figuras de la política y el sector empresarial.

“Siento nervios, ansiedad y mucha alegría de poder ver concretado el trabajo arduo que tuvimos con el equipo de producción. Es mi primera vez conduciendo un ciclo de entrevistas y en otro país, así que para mí en lo personal es un programa que significa mucho”, cuenta Julieta en exclusiva a PrimiciasYa Paraguay.

Según se aprecia en el avance del ciclo, por "A Solas" pasarán referentes de distintas áreas como el Ministro de Hacienda Benigno López, la Ministra de Turismo Sofía Montiel de Afara, Liz Cramer del MIC y el director paraguayo de Yacyreta Nicanor Duarte Frutos.

"Con todos ellos pudimos hablar sobre el trabajo de este año de gestión y los desafíos que encontraron. Algunos realizaron autocríticas muy interesantes. Destaco que ninguno me evadió las respuestas, fueron muy receptivos y abiertos a conversar. También hablamos con los presidentes de las cámaras de comercio paraguayo argentina y paraguayo americana, y de la cámara de la construcción. Son todas organizaciones que mueven motores fundamentales para el desarrollo económico de Paraguay pero que también tienen sus desafíos, logros y debilidades", cuenta Julieta.

El Ministro Arnaldo Giuzzio de la Secretaría Nacional Antidrogas fue quien compartió con ella los datos más reveladores en lo que va de las grabaciones del ciclo:

"Conocer la SENAD y al ministro Giuzzio fue atrapante. Con el conflicto del narcotráfico en Paraguay, las cosas que me contó me dejaron helada y ni hablar de todo lo que se habló fuera de cámaras. Lo puse un poco incómodo con alguna que otra pregunta, pero jamás me evadió y contestó todo", adelanta Navarro invitando a los televidentes a no perderse ninguna de las entrevistas que realizó.

“A Solas” se emitirá todos los domingos a las 21:30 horas por América Paraguay, canal 18 de Tigo Star.

"Espero que a la gente el programa le guste tanto como a mí me gustó hacerlo. Fue un proceso de mucho aprendizaje", finalizó.

Conocé mejor a Julieta leyendo esta entrevista que le hicimos al momento de su llegada al país.