Juanse Buzó viaja a Colombia con su show de stand up

Juan Sebastián Buzó es, junto al actor Nico García, uno de los pioneros del stand up en Paraguay. Luego de 6 años haciendo reír al público, llegó la hora de su reconocimiento internacional: "Me invitaron como representante paraguayo para la segunda Semana Internacional del Stand Up Comedy que se realiza en Medellín del 1 al 7 de octubre", cuenta Juanse.

El también actor fue invitado al encuentro junto a colegas del humor provenientes de Argentina, Uruguay, Perú y Centroamérica: "Por primera vez invitan a un representante paraguayo. Es una gran oportunidad para que nuestro país figure en el mapa del stand up comedy latinoamericano, ya que nunca tuvimos representantes en festivales internacionales de este tipo de humor. Yo creo que me invitaron por el nombre que me gané en estos 6 años que llevo haciendo stand up sin parar", relata.

Juanse Buzó1.jpg

En el encuentro en Medellín, "cada invitado tendrá un espacio para desarrollar su monólogo y a la vez contar su experiencia con el stand up en el país al que pertenece. La invitación dice que me convocan porque están interesados en conocer mi labor como comediante, que comparta mi experiencia como productor de este tipo de espectáculos y como director de jóvenes comediantes en Paraguay, ya que llevo unos 20 talleres de stand up hechos y de esos talleres surgieron monologuistas que hoy están teniendo éxito en la escena asuncena y el interior del país", explica Juanse.

Con respecto al tema que usará para hacer reír a los colombianos, el humorista adelanta: "Voy a buscar en mi archivo de monólogos temas con los que el público extranjero también se pueda identificar. Aún no los tengo definidos porque quiero informarme más sobre la duración que debe tener y armarlo a partir de eso. Sí me gustaría arrancar tocando temas de lo que me suceda estando allá, para luego enganchar con gags efectivos y testeados", finaliza.

No te pierdas este pequeño fragmento de su participación en el programa de José Ayala, "Un rato más".