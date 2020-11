Juan Manuel Salinas actualizará su documental "Paraguay, Droga y Banana"

En su paso por el programa "Zona de Riesgo" de Ariel León por América Tv, Juan Manuel Salinas confesó que se encuentra preparando una extensión de su documental "Paraguay, Droga y Banana".

"Estamos haciendo un material con cosas que no entraron en el documental que lo vamos a tirar también en la plataforma, lo que no se vió en cine."

La cinta que cuenta la historia y los nexos del narcotráfico y la política en Paraguay y cómo eso llevó a una ola masiva de corrupción a lo largo del país, tuvo su estreno el 15 de septiembre de 2016 en las salas de cines logrando más de 12.500 espectadores, una cifra alta para un documental.

Disponible desde el 16 de julio de este año en la plataforma local kili.video, "Paraguay, Droga y Banana" se posiciona como una de las favoritas del sitio. Por lo cual Juan Manuel Salinas ha confirmado para Primicias Ya que trabaja en una extensión del proyecto.

"La película como saben está en kili.video, en su corte original, pero con unas pequeñas actualizaciones al final. Y ahora estamos preparando una serie de materiales que no entraron en su momento y que ahora van a entrar."

Sobre si el material viene como una segunda parte o edición de la cinta original explicó.

"Se trata de partes y entrevistas que no entraron y se van a subir a kili.video en episodios. Se verá sólo en la mencionada plataforma, porque es con ellos es que edité el material."

El documental en su momento ha generado varias procuraciones a nivel político que Salinas ha reconocido en una entrevista para el programa "Buenos Días América" donde confesó.

"Me llegó un rumor de que una familia vinculada a alguien que se le mencionaba en la película estaba averiguando si se podía hacer un amparo. Y luego paso algo raro cuando se estaba por estrenar, un conocido mío me dice que le habló alguien que venía de no sé qué sector político que querían ver antes la película, yo calculo que querían verla antes para ver a quién mencionaba, entonces me dicen que querían pagarlo, que pase el presupuesto y yo le dije que por diez mil dólares le muestro la película antes. Y no quiso pagar (risa)."

El periodista no está ajeno que los nuevos episodios de "Paraguay, Droga y Banana" puedan traer cierta incomodidad para algunas personas y dejó picando.

"Puede que salten algunos ofendidos u ofendidas, veremos...".