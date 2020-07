Joven cuenta su experiencia recorriendo las locaciones de la serie alemana "Dark"

Diana Mendoza es una joven venezolana que hace alrededor de año y medio migró a Alemania.

Fanática de "Dark", la exitosa serie de Netflix, se sorprendió al descubrir que la misma se graba en Berlín, ciudad donde reside.

"Se grabó todo aquí. Yo al principio no lo sabía porque cuando se estrenó 'Dark' yo todavía vivía en Venezuela. Cuando vine aquí, como era una serie alemana se despertó mi curiosidad y me puse a investigar dónde se había grabado. Cuando vi que prácticamente todo quedaba aquí en Berlín dije 'no puede ser', tengo que ir", le cuenta en exclusiva a PrimiciasYa Paraguay.

Diana hizo el recorrido junto a su marido y un pequeño grupo de amigos el pasado domingo 28 de junio.

Al final del paseo compartió fotos de la experiencia en Twitter y el hilo se volvió viral; actualmente supera los 160mil likes.

Diana resume su recorrido contando que "la iglesia es exactamente igual, es la capilla del cementerio más grande de Alemania. Entras y huele a madera, es idéntica por dentro, hasta tiene la puerta donde en la serie está el ascensor".

"La cueva es de utilería, la crearon en un bosque que está al suroeste de Berlín, cerca de Brandenburg", aclara.

"También visité los rieles donde se reúnen los chicos al principio. La escuela existe, es idéntica, y la estación de policía de Binden es en realidad la escuela de arte de Berlín", explica.

Según le contó Diana a PrimiciasYa Paraguay, la popularidad de "Dark" es mayor en Latinoamérica que en Alemania:

"Realmente aquí no siento que la serie tenga el auge que tiene en Latinoamérica. Nosotros decidimos hacer el recorrido un domingo para que estuviera más tranquilo pero en realidad no había nadie, estábamos solos, nadie tomaba fotos, no hay carteles que digan 'aquí se grabó Dark', nada. Hay que internarse en el bosque para buscar algunas de las locaciones.", relató.

Mirá aquí la entrevista completa: