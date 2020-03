¡José Ayala y Pitu Willis se enfrentan en Twitter!

Quienes fueran dupla televisiva durante años, José Ayala y Pitu Willis, tuvieron un inesperado enfrentamiento en Twitter.

Todo comenzó con un video compartido por Pitu. Si bien ya borró el tuit, en el video aparecía una persona oriental comiendo un animal.

José criticó el posteo tildándolo de estigmatizar a la comunidad oriental:

"No estigmaticemos pues Pitu querido lo que comen o no, la gran Trump que dice el 'virus chino'... y si el virus venía de Paraguay por comer carne de yakare? Es igual de salvaje que un murciélago".

Pitu se defendió asegurando tener amigos asiáticos:

“No José, no estigmatizo solo digo que comen raro para mí como de seguro nosotros comeremos raro para ellos! Me sorprendió el video cuando lo vi y lo quise compartir sin ánimos de ofensa para nadie! Tengo muchos amigos asiáticos y son excelentes personas y muy educadas!”.

José compartió su respuesta, comentando lo siguiente:

“Entonces podemos decir, ‘qué nuevo virus nos traerá comer carne de carpincho?’ o ‘cómo los paraguayos se ponen sapo sobre la pierna con varices?’ o ‘la famosa sopa de sapo que hacen las monjas’... No estamos en momentos para sembrar esto en la gente... Tenemos mucho alcance”.

El tuit de su ex compañero del Trece molestó a Pitu, quien le respondió aparentemente ofuscado:

“Bueno José, ahí borré el video que tanto te ofendió porque sos mi amigo y no quiero que te sientas mal! Pero debo decirte que también posteás cosas con las cuales no estoy de acuerdo pero yo no te digo nada, no te expongo frente a la gente! Abrazos”.

Lejos de quedarse callado, José aclaró:

“Pitu... Lo que ponemos en una red social es público, o sino tenemos que ponernos el candado y solo los seguidores que querés te leen. Llegamos a un número enorme de personas... no te expuse... no hice print y comencé a exponerte en ninguna red social. Tu perfil es público y el mío también”.

El “enfrentamiento” entre ambos amigos llamó la atención de tantos usuarios que el nombre de Pitu Willis llegó a ser tendencia en Twitter.

En su mayoría los usuarios atribuyeron la pelea al estrés ocasionado por la cuarentena y apoyaron la postura de José: