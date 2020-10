José Ayala: "No hace falta peregrinar este año"

José Ayala utilizó sus redes sociales para compartir su opinión con respecto a las festividades marianas de este año, que buscan llevar a cabo pero con medidas sanitarias anti covid.

"Soy católico y profeso una fé Mariana inmensa, me siento hijo de la Virgen, y creo que no hace falta peregrinar este año" comienza diciendo.

El mismo tacha a la tradicional peregrinación como un acto de aglomeración imprudente para el tiempo que vivimos hoy. Por lo cual apuntó que al ser suspendido, no sería la primera vez.

"Sabían que 4 veces se suspendió en la historia la peregrinación? por la gripe española, y por revoluciones, así que hagamos nuestro agradecimiento de lejos".

José Ayala no fue el único que a través de sus redes sociales se ha pronunciado sobre el tema. También la radialista y mediática Milva Gauto salió al paso.

"La Virgen de Caacupé no se enoja si vas antes o después. Se entiende? Yo también fui varias veces en el dia 8 dic y en otras fechas también y la Virgen no condena ni castiga si no vas ese día".+

Por otro lado la periodista Patricia Vargas dijo, "Venimos viendo cero respeto de normas sanitarias de parte de la mayoría de los peregrinos... Caacupé se les va a salir de las manos a la Iglesia y a las autoridades. Primer aviso".