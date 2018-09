Joel Sandino, "el periodista cantor", lanza un disco de polca-pop

Joel Sandino tenía 4 años cuando se inició en la música de la mano de su padre. La primera vez que cantó en público fue en un cumpleaños familiar; tenía 5 añitos. Desde entonces no paró: cursó estudios formales de música y en 2011 integró el Coro de Niños del Bicentenario.

Unos años después empezó a viajar al extranjero en representación del país: se presentó en festivales folclóricos regionales, hasta que en 2015 lo invitaron a cantar en Italia, en 2016 fue a Turquía y al Líbano y en 2017 a Hungría y a Serbia.

Paralelamente a sus viajes producía un material discográfico que verá la luz este viernes, después de 3 años de trabajo: "Son todos temas nuevos, de ritmos folclóricos mezclados con pop. Son polcas pop que respetan la esencia de la música paraguaya pero tienen la intención de ingresar al mercado internacional", adelanta Joel.

Joel sandino1.jpg

Desde este viernes, el disco titulado "Sandino" estará disponible en las plataformas digitales Deezer, Spotify y Itunes, "y el 13 de octubre haremos el lanzamiento del disco físico con un concierto en el Teatro Municipal", cuenta emocionado.

"La gente me llama 'el periodista cantor' porque mis jefes conocían mi condición de artista y un buen día me dijeron que podía llevar la guitarra a mis coberturas", recuerda. "La primera vez que llevé fue en el día de la madre, y toqué algo para homenajearlas. Ahí los jefes se dieron cuenta que eso gustaba al público porque resultaba llamativo, y desde entonces también canto en las previas de los partidos de la albirroja. La gente ya me identificaba como el periodista músico", dice.

Embed

Desde hace unos meses, Joel conduce los domingos en C9N un noticiero diferente: "Es el primer noticiero con enfoque musical del país", cuenta, "aparte de presentar las noticias y un resumen de la semana, tenemos un especio de entrevistas a artistas y peñas íntimas". El noticiero, llamado 'C9N primera edición', se emite los domingos de 12 a 15 horas.