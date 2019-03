Jaime Zacher de gira en España "sin auspiciantes ni embajadas"

Este fin de semana Jaime Zacher aterrizó en España acompañado por su mujer Leticia y su hijo Esteban, para brindar una serie de shows en Madrid y Barcelona.





El cantante reveló en las redes sociales que esta gira europea fue iniciativa de la comunidad paraguaya en España y destacó el valor de la amistad en una emotiva publicación.





"Gira familiar de vacaciones y conciertos sin auspiciantes ni embajadas. Con algo aún mejor: compatriotas en el exterior. Nos buscan del aeropuerto, nos consiguen restaurantes. Nos vieron lugares para quedarnos, de acuerdo a los lugares donde cierran fechas, y me llamó gratamente la atención que ninguno dejó que me presentara gratis, aunque yo lo hubiera hecho, como medida de prevención de abusos y por el respeto que tienen a los artistas", escribió el líder de Bohemia Urbana.





Jaime, que en paralelo a la banda que lo hizo famoso tiene un proyecto solista, anunció que tocará "en restaurantes chicos" y reflexionó: "Yo vengo de una ciudad chiquita, de un país chiquito, donde el corazón es grande. No te angusties buscando sellos discográficos, grandes auspiciantes y cosas de películas. Eso puede distraerte de la realidad y hacer que dejes de lado lo esencial, la gente. Limpiadores, guardias de seguridad me hicieron el gancho para tener un departamento y una fecha para tocar. Gente que me vio empezar en Paraguay, gente que viajó y no me dejó de escuchar, gente que festeja que voy volando en avión porque sabe que antes no tenía para el pasaje en colectivo. Amigos de infancia, hermanos de amigos, amigos de hermanos, amigos de músicos. No subestimes la amistad y su valor", finalizó.





En sus primeras horas en España, Jaime tocó en los locales 'LomiRock Metro Tetuán' y 'Lomilanda Cuatro Caminos' y fue entrevistado en un programa de la emisora América FM.





Su hijo Esteban y su novia Leticia Villagra lo acompañan en el recorrido.