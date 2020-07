Jaime Zacher dispara contra APA (otra vez): "Mostremos gratitud o al menos respeto"

El líder de Bohemia Urbana, Jaime Zacher, volvió a disparar contra Autores Paraguayos Asociados.

"APA no es solo Bohemia Urbana, Salamandra o Kchiporros", había reclamado en un primer descargo a comienzos de este mes (clic aquí).

Ahora, el cantante volvió a alzar su voz pidiendo un mayor reconocimiento de APA a los folcloristas de nuestro país:

"Nuestros folcloristas son enciclopedias de carne y hueso, son leyendas vivientes", empieza el posteo compartido por Jaime en Facebook e Instagram.

"¿Se imaginan un escenario en donde los nuevos artistas que forman parte de sociedades de gestión de derechos autorales en España quieran dejar de lado al flamenco, la de Brasil rechace la samba y el bossa nova, o la de Argentina haga lo mismo con el tango y el folclore criollo?", pregunta.

"Cuando Charly García o Spinetta aparecen, ya había un camino de tango hecho por gente como Gardel o uno de chacareras hecho por Atahualpa Yupanki y muchos otros. Ellos no se hicieron grandes negándolos, por el contrario, eso los hubiera dejado como ridículos y arrogantes", acusa.

"En Paraguay tenemos un universo de prosa y verso, con melodías de polcas y guaranias. Los autores transitamos las rutas de la poesía de Manuel Ortiz Guerrero, Teodoro S. Mongelós. Caminos hechos con melodías de Emiliano R. Fernández, Luis Alberto del Paraná o Maneco Galeano. Arquitectura de armonías y arreglos de José Asunción Flores, Mauricio Cardozo Ocampo y Herminio Giménez", destaca.

"Demos atención a los poetas que piden ser escuchados; que los reciban los abogados de APA, que los abracen los nuevos autores, que los directivos les den un apretón de mano y los miren a los ojos. No solo con las puertas abiertas, con la mente y el corazón abiertos", exige.

"Esto no es en beneficio de ellos, que ya están en la recta final, no de sus carreras sino de sus vidas mismas. Les prometo que el beneficio en realidad será para la nueva generación: Berta Rojas y Luz María Bobadilla tienen una carrera exitosa rindiendo tributo a Mangoré, no negándolo. Francisco Russo, Tierra Adentro y un montón de grupos del nuevo folclore hacen sus carreras agradeciendo a Emiliano R. Fernandez, no burlándose de él. Luis Szarán respeta a Asunción Flores, Cardozo Ocampo y Herminio Giménez tanto como respeta a Bach, Mozart y a Beethoven. Ningún arpista puede evadir a Félix Pérez Cardozo al forjar su carrera", explica.

"La ignorancia y la indiferencia no te hacen pasar por cool, te hacen pasar ridículo. Un vyro chusko que no sabe rajear una polca, ni sabe hablar en guaraní no pueden borrar la historia de los que la escribieron con sacrificio y talento, ellos no compraron espacios ni se impusieron como marca, no eran hijos de fulano ni amigos de mengano. El talento no se compra en la esquina, tiene más valor que el dinero", dispara.

"Somos consecuencia de nuestros maestros... Mostremos gratitud, o al menos respeto!", exige al finalizar el posteo.