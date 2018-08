Jaime Zacher dijo 'presente' en la manifestación de anoche y nosotros tenemos el video

Jaime Zacher no sólo acostumbra compartir en sus redes sociales las novedades de su carrera musical, sino también su postura con relación a diversas luchas sociales. Por eso anoche el cantante de "Bohemia Urbana" decidió aportar su talento a la manifestación contra la corrupción que se llevó a cabo en la plaza del Congreso Nacional.

"Iba a ir solo a la marcha, hasta que mi señora me para y me dice: 'Esto es por todos, Esteban y yo te vamos a acompañar'", cuenta Jaime, y agrega "Mi familia es mi refugio y su amor mi fortaleza".

Zacher interpretó algunos temas y se adhirió a la protesta ciudadana contra la corrupción reinante y los nuevos términos del tratado de Yacyretá, mientras su pequeño hijo Esteban correteaba sobre el escenario.

"Siento la dicha de ver a mi hijo crecer, y seguro que si era chipero él iba a estar con un canasto sobre la cabeza, si era barrendero iba a querer una escoba. Creo que los hijos, imitándonos, nos muestran su cariño y el orgullo que les representa su padre. En mi caso, siempre que tengo que ir a una actuación, él agarra su micrófono y su guitarrita. Yo me emociono hasta las lágrimas"

Sobre el precio de expresar públicamente su postura con respecto a temas de actualidad que muchas veces son centro de debate, Jaime confiesa: "Yo no tengo miedo de sentar postura. Acepto los cuestionamientos y tolero que me digan que estoy equivocado. Obviamente las agresiones, ofensas e insultos me lastiman. Yo tengo la capacidad de hablar en radio, salir en televisión, subir a un escenario y cantar, y con todo eso me hieren y lastiman. Imagínense por un segundo lo que siente esa persona que forma parte de una minoría a la que atacan; ellos sí que sufren. Ahí es donde uno debe hacerse más fuerte, yo no los voy a dejar solos ni mucho menos unirme a los que los acosan porque me avergüenzan las campañas de odio y discriminación", finaliza.

Mirá el video de su participación en la movilización de anoche, editado especialmente por el equipo de PrimiciasYa Paraguay.

