Isabel Mezquita revela noble gesto de Roque Santa Cruz

La ex modelo aprovechó el cumpleaños del futbolista para contar una emotiva historia.

La ex modelo y activista por los derechos de los animales Isabel Mezquita aprovechó el cumpleaños de Roque Santa Cruz para revelar un noble gesto que el jugador mantuvo oculto hasta ahora.

"Hoy cumple años Roque Santa Cruz. No puedo opinar mucho sobre él como futbolista, pues no entiendo mucho de fútbol y además soy cerrista, pero sí puedo decir que es un gran ser humano", empezó Mezquita abriendo un hilo que tuvo gran repercusión en Twitter.

"Ella es Graciela, vecina de la señora Mabel, quien trabaja en casa. Mabel me contó muy triste que Graciela estaba enferma de cáncer y como olimpista fanática su sueño máximo era conocer a Roque, ya habían intentado contactar con él pero todo había sido en vano. Le dije que como sea llegaríamos a Roque", continúa el relato.

"Romeo (su pareja) llamó a Roque y le explicó la situación. Él sin dudar dijo 'sí voy'. Comparto con ustedes ese maravilloso momento que pasaron. Ella ya no está entre nosotros; una semana después que cumplió su sueño, partió. Su hijo cuenta que ella solo estaba esperándolo a él", expresó Mezquita.

"(Había) quienes me decían que era imposible que Roque vaya a la casa de Graciela, sólo si ella iba al entrenamiento. Pero ella ya no podía movilizarse. Me dije 'tengo que conseguir hablar con Roque, estoy segura que ese don de gente que transmite es real", finalizó.