Imperdible: Estos son los videos más vistos del año

Eso implica 40 millones de reproducciones por encima de los 10 videos más populares del año pasado, y significa que quienes los vieron pasaron unas 50 millones de horas con sus ojos puestos en el contenido de la plataforma.





A continuación el top ten de videos del año. Dales clic y ¡disfrutá!





1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. We broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (solved with science)

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 – "Ace Degenerate" – The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life – Amit Bhadana

10. Nguoi Trong Giang Ho Phan 6 | Lam Chan Khang | Full 4K | Truyen Nhan Quan Nhi Ca | Phim Ca Nhac 2018