Humbertiko le dedica un tema al personal de blanco

El reggaetonero Humbertiko Recalde compuso un tema dedicado a los trabajadores de la salud que ponen su vida en riesgo buscando mitigar la pandemia.

"Aquí un homenaje a los soldados de blanco que están peleando esta guerra por nosotros! Mi total respeto! Y vos hacé tu parte y hazles llegar esta dedicatoria etiquetando a todos tus conocidos, parientes y amigos que están en sus guardias, clínicas, fronteras y hospitales sin tregua tratando de vencer al #COVID19", escribió el músico en sus redes presentando la canción.

La letra de "Soldados de Blanco" empieza buscando crear conciencia sobre la importancia de respetar la cuarentena impuesta por el gobierno nacional:

"Cerraron la frontera y así empezó la guerra. Y gente, no es zoncera, solo hay una manera. Hay que tener agallas y no salir afuera, que este virus canalla camina por tu acera. Pues que valga la pena y seamos consecuentes: no salgas de tu casa ni por más que te tiente", pide el músico.

Luego de esta advertencia inicia el apartado de la canción dirigido a los trabajadores de la salud:

"A la gente de blanco les honro y les admiro. Entregan demasiado y así es que yo me inspiro. Hoy esto yo les escribo como un homenaje que tanto se merecen, esta canción les traje. Se arriesgan por nosotros doctores y enfermeros. Servidores de blanco, verdaderos guerreros... Hoy esto les dedico porque son verdaderos".

Escuchá aquí la canción:

Humbertiko se encuentra entre los numerosos artistas paraguayos que vieron suspendidos sus shows a causa de la pandemia.

Sin embargo en las redes se lo ve destacando el lado positivo de esta medida de prevención impuesta por el Ministerio de Salud.