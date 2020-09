Incendio casi devora vivienda del diseñador Negro Vázquez

El fin de semana fue uno de los más críticos para nuestro país, registrandose un total de 1.734 focos de incendios, y uno de estos fue el que ocurrió en San Bernardino en el barrio Brisas del Lago donde tiene una residencia en reconocido diseñador de moda Hugo Vázquez, más conocido como 'El Negro Vázquez'.

El incendio se produjo en la tarde del sábado siendo las 15:00 hs. y duró hasta las 03:00 am del domingo, tiempo en el que alcanzó una importante magnitud.

En conversación con nuestra redacción el diseñador nos dio más detalles de lo acontecido.

¿Te convertiste en bombero este fin de semana, que pasó?

- Pasó que el fin de semana estuvimos por San Bernardino, y cuando yo aún estaba en Asunción me llegó un mensaje diciendo que empezó una quemazón en el barrio en el que resido en San Ber, que estaban tratando de apagar y de llamar a los bomberos. Cosa que no me asustó porque suele pasar en estas épocas. Mientras estaba llegando me llamaron a decir que el fuego se estaba acercando a mi casa, y que era muy grande, no llegue a creer que era de esa magnitud. Y hasta que llegue a mi casa, empezamos junto a todos los vecinos a juntar agua en baldes, conservadoras y empezamos a tratar de apagar el fuego.

¿Tuvieron ayuda de los bomberos?

- Claro, los bomberos no daban abasto, tuvieron que traer un carro de Caacupé que nos pudieron dar una ayuda, pero así también se quedaron sin agua y tuvieron que ir también a socorrer a la gente en Ypacaraí. Pero entre los bomberos y los vecinos pudimos apagar el fuego.

¿Es cierto que muchas figuras mediáticas se pusieron a tu disposición para ayudar?

- Si, así mismo, muchísima gente me escribió a preguntar si como iba todo y se ofrecieron a venir a ayudarnos. La solidaridad es primordial en casos como estos.

¿Te asustaste?

- Me asusté muchísimo, la verdad tenía mucho miedo, el vídeo que subí a las redes era frente a mi casa. Yo estaba con mi familia, con mi círculo más cercano, y justamente también llevé a mis perros este fin de semana, y todos están encerrados porque el humo era impresionante, no se podía respirar. Pero luego de largas horas pudimos acabar con el fuego y adentrarnos al bosque para apagar todos los focos de incendios que podrían volver a generar el fuego.