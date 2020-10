Hugo Barrios: "No me agrada Clara Franco"

El comunicador explicó en el programa de Norita Rodríguez por qué la humorista no le agrada para nada.

Hugo Barrios fue invitado al programa mañanero de América Tv en donde habló de su trayectoria en los medios y citó a figuras que para él son "humildes".

En medio de la conversación, el comunicador de radio y tv hizo un paréntesis para comentar que la humorista Clara Franco no le agrada.

"Una persona que nunca me agradó en el rubro es Clara Franco, nunca, porque yo siempre le quise dar nota y para mi ella es de una manera en cámara y de otra fuera y estamos hablando de humoristas."

La conductora Norita Rodríguez no se quedó atrás y agregó, "Dijeron que porque bajó de peso está muy nerviosa, y que por eso le afecta, incluso leí que la están escrachando porque ya no es más simpática, porque ya no es más humorista".

"El humorista siempre tiene que estar con predisposición con la gente" sentenció Hugo Barrios.