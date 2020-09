Modelos truncaron sueño literario de Héctor Ramos

El mediático fue invitado a 'Buenos Días América' y confesó que estuvo a punto de lanzar un libro sobre las grandes figuras de su agencia, pero que las chicas no lo dejaron.

"ME SALTARON"

"Yo tenía planes de lanzar un libro" comienza diciendo Héctor Ramos a la conductora Norita Rodríguez, "pero no iba a hablar de la vida privada de las chicas, solamente del el proceso de su formación, como se le forma a una modelo", continua, "y más de diez me saltaron, que no querían porque creían que iba a hablar de su vida privada, y yo la vida privada respeto muchísimo", termino de decir.

Ramos fue invitado al programa mañanero de América Tv para promocionar sus famosas marineras, que según contó, es el negocio que le genera ganancias actualmente.

En un paso rápido por su carrera, el mediático reveló que además de tener intenciones de lanzar un libro, su sueño más grande en realidad era el de ser futbolista profesional.

"El fútbol para mí es una terapia... Mi sueño y mi anhelo siempre fue ser futbolista, pero no se dio, no tuve apoyo."

Aclaró que en la situación económica en la que se encuentra actualmente el mundo debido a la pandemia, son contados con los dedos de una mano las modelos que lo ayudaron en la crisis, lo que sorprendió a Norita Rodríguez que tacho de malagradecidas a las demás chicas.

Héctor Ramos, más conocido como HR, fue creador de varias figuras importantísimas para el modelaje y la farándula. Nombres como Liliana Álvarez, Ana Ríos, Ana Laura Chamorro, Jenifer Ruiz Díaz, son solo algunas de las chicas que iniciaron su carrera bajo la dirección de éste.