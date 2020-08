Gustavo Cabaña busca ser concejal con el apoyo de "Floripondio"

El comediante Gustavo Cabaña lleva varios años manifestando su intención de incursionar en política; incluso llegó a expresar públicamente su deseo de convertirse algún día en Ministro de Educación.

Publicando una foto junto al farandulero y político Carlos Viveros -recordado por el sonado episodio del floripondio-, Cabaña oficializó ahora su nueva faceta.

"Gracias al Partido de la Juventud por creer y confiar en mí. La mayoría me conoce más como actor que como docente. Fui, soy y seré siempre leal a mis principios. Estoy aquí para aportar, ayudar y sumar. Siempre serán bienvenidas las sugerencias y las críticas constructivas. Si bien soy actor cómico y humorista, no payaso, también docente y por sobre todo un ciudadano más, así como ustedes creo que también puedo aportar, desde donde me toque hacerlo, con total responsabilidad. No me juzguen ni me comparen con nadie", pide en la publicación.

"Si llego a tener un mal desempeño, bájenme la caña como se les antoje, mándenme a la mierda también si quieren. En fin... Yo soy Gustavo Cabaña, nacido en Asunción el 24 de enero de 1982. Y aquí estoy para servirles a ustedes, sea quien sea, para el bien común", anunció.