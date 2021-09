“Me gustás”, el sencillo con el que Sauri y Ale cautivarán al público

Sauri y Ale Ovando se abren paso a la escena local y lanzan al mercado su primer sencillo “Me gustás”. La letra de la canción es obra de la exparticipante del Canta Conmigo Paraguay, quien se inspiró en un amor de adolescencia. “Compuse cuando tenía 17 años. Estaba yo sentada pensando en la vida y me acordé de alguien que en ese momento me gustaba bastante, pero yo sabía que no se iba a dar nada y ahí me puse a escribir y fue así como nació la canción”, cuenta Sauri.

Envuelto en un estilo rock-pop, el tema de las hermanas Ovando combinan a la perfección la sutileza y la marcada acentuación rítmica.

Sus inicios y algo más…

Sauri, oriunda de Santaní encontró en el canto su lugar en el mundo. Estudió en el conservatorio de su ciudad y tuvo su primera presentación en un escenario junto a su inseparable dúo, Ale.

“Desde ahí nunca más dejamos de cantar, después comencé a estudiar guitarra y también cantaba salmos en la iglesia”, explica la mayor de las artistas.

Luis Ovando papá de las talentosas chicas es trompetista, mientras que la mamá, Edelira Armoa es una experta interpretando canciones. De ahí proviene el gusto por el canto.

Tras culminar la secundaria, Sauri se vino a la capital donde actualmente estudia licenciatura en música. Se animó a participar del casting para el reality televisivo Canta Conmigo Paraguay donde sorprendió gratamente al jurado y todo eso la animó para que ahora esté a punto de lanzar su primera obra.

De la Mano del Equipo de Producción que conforman Angel Saracho -Mercedes Barrios - Sonia Elizabeth Miranda y Alann Ortigoza .

Polos opuestos

Al igual que su hermana, Ale también se encontró inmersa desde corta edad en todo lo que a canto se refiere. “Yo practiqué guitarra con mi hermano Renzo, luego fui perfeccionándome sola. Yo tengo el don del canto”, señala con seguridad la joven de 18 años.

Si bien trabajar con la hermana no es un asunto sencillo, Ale asegura que ambas tienen una conexión casi indescriptible en el escenario. “Nos entendemos bien en el ámbito de la música, encajamos a la perfección”, expresó.

Ale acompaña a Sauri en la segunda voz, aunque también tiene intervención en ciertos pasajes de “Me gustás”.

“Yo tengo la voz más suave, más dulce y Sauri es la que la potencia el tema, ambas hacemos una fusión interesante”, agregó.

A pesar del corto tiempo que llevan metidas en el mundo del espectáculo, las Ovando ya cuentan con una apretada agenda que contiene conciertos en bares, inauguraciones y hasta eventos privados.