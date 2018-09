¿Guerra de youtubers paraguayos? ¡Denuncian "mafia" en el sector!

El youtuber paraguayo Alex Express tiene casi 70 mil suscriptores en su canal pero no fue invitado a participar del Club Media Fest realizado días atrás. Respondiendo a quienes preguntaron el motivo de su ausencia, Alex subió un video titulado "La mafia de Youtube en Paraguay".

En él explica que hay una red o 'network' que representa youtubers a nivel regional y admite que hasta hace un tiempo trabajaba en la compañía, pero revela que decidió exigir la rescisión de su contrato porque se sentía estafado: "Era un contrato leonino. Se quedan con el 50% de todo tu trabajo", denuncia en el material.

Alex también explica en el video que la representante de la compañía no lo invitó al Club Media Fest por no formar parte de la organización. "Si no estás con ellos, sos su enemigo", dice, agregando que quienes trabajan con ellos reciben órdenes de no hablar ni tener amistad con quienes no son del "club".

Embed

Respaldando la acusación de Alex, otro youtuber llamado Rafrino compartió una video-reacción en la que avala los dichos de su colega. En el material, titulado "La verdad sobre Youtube Paraguay", aprovecha para despacharse contra otro youtuber paraguayo llamado Kokeba que sí forma parte de la 'network'.

Embed

Unos días después de la viralización de los videos de Alex y Rafrino, Kokeba salió al paso acusando a Rafrino de pagar suscriptores, y denunció un curioso aumento en la cantidad de seguidores de éste en Instagram.

Embed

Por su parte, Paul Landó, tuitstar y youtuber paraguayo residente en Estados Unidos, compartió un interesante resumen de toda la polémica, que sirve para comprender de mejor manera las internas de la discusión. Paul incluso revela en su video el nombre de la representante de la 'network' a la que Alex solo se refiere con el seudónimo de "le argentine": Evelyn Cazal.

Embed

Pero ahí no termina todo: hace solo unos días "La Comadre", un instagramer que también tiene un par de videos en Youtube y sí estuvo invitado al Club Media Fest, denunció el bloqueo de su cuenta de Instagram.

Como ese hecho desvió la atención que la comunidad virtual tenía puesta en la denuncia de los youtubers, Paul Landó subió un nuevo video preguntándose si la desaparición de la cuenta de La Comadre no fue una maniobra distractora orquestada por la misteriosa 'Network' para que se deje de hablar de sus cuestionables manejos: "Para que una cuenta sea bloqueada tiene que pasar algo muy grave. ¿Qué hizo la comadre? Nada. Instagram no bloquea cuentas sin razón y menos cuentas de 200 mil seguidores, máximo borran las publicaciones denunciadas", especula Paul en su video.

Embed

Mientras tanto, en la comunidad youtuber corre el rumor que tras la denuncia de Alex Express, habría miembros de la 'network' queriendo rescindir sus contratos, y que sería cuestión de tiempo para que Evelyn Cazal deje de ser representante de la empresa en Paraguay. ¿Será?