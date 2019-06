Guau que no: Jessica Torres sigue entusiasmada con el canto

En sus redes sociales compartió un nuevo video, cantando y bailando esta vez un cover del tema "Me olvidé de ti". En esta ocasión le agregó a la fórmula mucha coreografía, aprovechando su talento artístico como bailarina.

La bailarina no ocultó su entusiasmo por cantar. Tras la viralización de su anterior video relató con franqueza en su cuenta de Instagram que pretendía seguir haciéndolo, restándole importancia a las críticas:





"Y sí, tuve miedo y a veces lo tengo, pero venzo siempre porque no pasa nada!! Vieron? No pasó nada... solo fui un meme y amé serlo!! Y para los que no me quieren y me dicen de todo, quiero que sepan que voy a seguir cantando porque es lo que me nace hacer hoy!!", explicó en sus redes.