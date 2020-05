Grave accidente de José Ayala: "Casi no cuento el cuento"

El conductor y humorista José Ayala sufrió un inesperado accidente en su domicilio.

En un video captado por las cámaras de seguridad de su casa puede verse claramente cómo el portón del garage se desploma, cayendo a solo unos milímetros de su cabeza.

Si bien el video muestra a José adolorido mirando con sorpresa lo que acababa de pasar, en las redes sociales aclaró que la caída solo le lastimó la pierna:

"Desgracia con suerte; si me caía en la cabeza no contaba el cuento. Eso sí... me reventé la galleta", escribió el conductor en su posteo.