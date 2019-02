Â¡Gaby Wolscham responde reveladoras preguntas de sus seguidores!

Utilizando la nueva opción de Instagram, la modelo reveló en sus historias que su padre no se hizo cargo de criarla y confesó no recordar su primera experiencia sexual.





Gaby admitió tener deseos de ser mamá por tercera vez aunque (muy) probablemente no sea con su ex, el cantante David Dionich, quien según dijo ya no representa nada en su vida.





Los comentarios desubicados no faltaron. Hubo seguidores que aprovecharon la oportunidad para hacerle llegar propuestas indecentes que la modelo supo esquivar con ironía y humor.





invitó a sus seguidores de Instagram a hacerle preguntas, que respondió libremente y sin rodeos.