Gaby Wolscham, en pareja con el ex de Maga Caballero

En una historia destacada a la que tituló "bebé de la casa", la top Gaby Wolscham comenzó a subir fotos de su nueva pareja manteniendo primero cierto grado de misterio.

Pero a las fotos donde cubría parte del rostro de su nuevo amor le fueron siguiendo otras más reveladoras, hasta que se animó a blanquear por completo la relación en un romántico post unos días atrás.

Andy Valdovinos, su nuevo amor, es DJ y empresario gastronómico. En las redes sociales se presenta como gerente de operaciones del restaurante Sushi Club.

Gaby no es la primera mujer de la farándula con la que sale: en noviembre de 2017 la también modelo Maga Caballero publicó una foto mostrando un anillo de compromiso que había recibido de manos de Andy:

"Y se dio nomás, fuimos novios todo el año pasado, nos separamos unos meses y cada uno hizo su vida. Ayer volvimos pero para quedarnos de una vez en teoría. Él y yo ya nos habíamos comprometido el año pasado y por cosas de la vida no pasó, ahora retomamos el compromiso. Se llama Andrés Valdovinos, es una persona reservada, tranquila, con una familia decente y excelente, no tiene ningún tipo de vínculo con el mundo de la farándula ni modelos mucho menos, no le gusta mucho mi ambiente pero como el amor todo lo puede, digamos que acepta", había revelado Maga en aquel entonces al medio Teleshow.

Dos años después de disolver aquel compromiso, Andy formalizó su relación con Gaby.

La modelo tendrá que encontrar tiempo para la relación en un año que luce bastante cargado para ella a nivel profesional:

El lunes 20 de enero debutará como presentadora de un segmento de redes sociales en C9N.

El ciclo se llamará “El Café del Fútbol” y será conducido, además de Gaby, por Javier Martínez, J. J. Gómez, Raúl Proenza y Sil Viera.