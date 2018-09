¿Gaby Wolscham, depresiva? "Intenté sacarme la vida incontables veces"

Sumándose a la campaña #ladepresiónnotienecara, la top Gaby Wolscham se descargó en las redes describiendo duros momentos de su vida:

"Pasé muchos años de mi vida buscando un sentido. Intenté sacarme la vida incontables veces desde los 10 años y no lo conseguí, gracias a Dios que me puso dos ángeles en el mundo que me cambiaron totalmente la vida y la manera de pensar", escribió Gaby.

El posteo continúa con ella relatando que "podés convivir con una persona depresiva y no notarlo si la persona no deja. Seamos más conscientes del daño que podemos hacer a las personas con los comentarios y las malas actitudes; cada persona es un mundo y cada uno tenemos nuestros propios infiernos. A Dios gracias puedo decir que logré superar esa etapa de mi vida; pude salir de esa enfermedad que te consume por dentro sin saber cómo pedir ayuda".

En su escrito, Gaby también confiesa: "Como no soy tan expresiva a veces cuesta agradecer a quien estuvo en esos peores momentos de mi vida, quien me llevó y estuvo en el hospital en esos momentos, Gerardo González B. y mi hermano Xavier Rodríguez, que aunque no es de hablar mucho toda la vida estuvo para mí y para mis hijos a pesar de todo, por eso hoy les agradezco y les digo gracias por no haberme dejado caer".

La ex de David Dionich también se refirió a los haters que abundan en las redes, diciendo: "Hoy en día la gente lo único que hace es criticar a través de las redes y no piensa el daño que capaz hace con un simple comentario. Así que traten de ser más tolerantes porque no sabemos qué está pasando en la vida de las otras personas. Pasé muchas cosas que nadie jamás va a pensar ni imaginarse, por eso opino de esta manera. Los golpes de una relación, el maltrato psicológico, el apego emocional de relaciones tóxicas y muchas cosas más hacen que caigas en una rueda y no puedas salir. Si alguien te ama jamás te va hacer daño y si lo hace eso no es amor. Buscá ayuda, eso podría cambiar tu vida!", finalizó.

