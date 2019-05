¡Gaby León increpó a Carlos Gómez a los gritos en camerinos y nosotros tenemos el audio!

Gabriela Le贸n regres贸 a Telefuturo para firmar los documentos de su desvinculaci贸n y tuvo un fuerte encontronazo en camerinos con su colega Carlos G贸mez. Este juevesregres贸 a Telefuturo para firmar los documentos de su desvinculaci贸n y tuvo un fuerte encontronazo en camerinos con su colega





La discusi贸n fue grabada por alguien que se encontraba en el lugar y PrimiciasYa Paraguay te la trae en exclusiva.





Furiosa, Gabriela increp贸 al panelista de Teleshow acus谩ndolo de haber afirmado su culpabilidad en el esc谩ndalo de coimas del Detave:

"Al hablar de m铆 no dijiste 'presunta' ni nada. Me destrozaste y para colmo mentiste. Vos sos periodista, no sos igual que los que hacen Teleshow. Nos conocimos en la calle, vos sos de la calle como yo pero dijiste 'Estoy feliz porque se haya ido de la empresa'. 驴Qu茅 delito yo comet铆? Lo 煤nico real es que mi nombre est谩 en esa agenda. Eso no se hace mi rey porque alg煤n d铆a vos vas a necesitar", lo amenaz贸 Gabriela antes de largarse a llorar y retirarse del lugar.





Escuch谩 aqu铆 la discusi贸n completa:





Embed



En el audio se lo oye a Carlos intentando defenderse de las acusaciones:

"No vayas a decir algo que a vos no te consta. Vos viste el editado de 'El Repasador', ped铆 la copia 铆ntegra del programa y despu茅s mandame un escribano, no antes. Te dejaste llevar por los comentarios de ese programa de mierda. Yo no te atribuyo delito. En ning煤n momento hablamos de tu culpabilidad o inocencia", aclara. , aclara.





Este viernes, un d铆a despu茅s del encontronazo en camerinos, los integrantes de Teleshow tuvieron un contacto telef贸nico al aire con ella donde le preguntaron por la pelea.





"No corresponde Carlos G贸mez que est茅s mintiendo", dijo Gabriela. "Esa ma帽ana, es cierto, te agarr茅 en camerinos. Yo acababa de firmar mi renuncia y te dije que te iba a enviar un escribano para que te ratifiques o te rectifiques en lo que dijiste porque me trataste de corrupta y de coimera".





脕lvaro Mora, conductor del ciclo, le pidi贸 espacio para hacerle una pregunta, Gaby se molest贸 y su enojo aument贸 tras la intervenci贸n de Carmi帽a Masi. Cuando, conductor del ciclo, le pidi贸 espacio para hacerle una pregunta, Gaby se molest贸 y su enojo aument贸 tras la intervenci贸n de





Gabriela sigui贸 hablando sin admitir preguntas y al finalizar su mon贸logo cort贸 la comunicaci贸n, haciendo enojar a los integrantes del programa.

Esto pasaba esta tarde en Teleshow:

Embed