Gabriela Benítez fue expulsada de un supermercado por llevar top deportivo

Gabriela Benítez Sanabria, quien ganó protagonismo tras ser considerada por los internautas la merecedora del título de Miss Universo Paraguay 2020, relató a través de su cuenta de Instagram su mala experiencia mientras hacía sus compras en un supermercado.

Y es que a la Virreina no le pareció amenazante ni ofensivo pisar el local comercial con atuendo deportivo, ya que antes de encontrarse tachando su lista de compras, la misma estaba entrenando en un gimnasio.

Pero nunca se imaginó que el supermercado en cuestión le pediría abandonar el lugar al ser su atuendo, un top deportivo, una intranquilidad para el negocio creado para las familias.

"Dije que no iba a hacer ningún comentario al respecto, pero tengo algo acá (señala su garganta). Entrené en el gimnasio, voy al supermercado con ropa de gimnasio, estoy haciendo mis compras y el guardia se acerca a pedirme que me ponga una remera o en caso contrario no podía permanecer en el local" comenzó relatando Gabriela Benítez, "Le pregunto por qué y me dice porque ese es un sitio de familias".

La mediática aseguró que no llevaba ninguna camiseta ni siquiera en su vehículo, y no pretendía hacer un escándalo, por lo cual decidió abandonar el establecimiento comercial.

"Me retiré, obviamente no tenía ninguna remera, ni siquiera en el auto, tampoco soy de hacer escándalos y varias personas habían escuchado lo que me había dicho. Entonces salí corriendo porque sentí que me estaban tratando de algo que no soy, por usar un top de gimnasio, y yo se de la falsa moral que se maneja en nuestro país, pero no deja de sorprenderme, un top de gimnasio no puede significar nada, me parece que la violencia, la intolerancia, esas cosas si dañan" terminó de decir.