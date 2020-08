Gabi Wolscham pasa al otro lado de la cámara: ¡Es la nueva fotógrafa de Playboy!

Al igual que muchos paraguayos, Gabi Wolscham aprovechó la cuarentena para reinventarse.

Antes de la pandemia llevaba unos meses estudiando fotografía, y el encierro la inspiró a profesionalizarse y montar un estudio con todo lo necesario para dedicarse al rubro.

"Empecé a estudiar fotografía porque las fotos son lo que más me gusta de mi trabajo, y ahora pasé al otro lado", le cuenta Gabi en exclusiva a PrimiciasYa Paraguay.

"Antes de la pandemia decidí empezar a estudiar en un instituto y ahora sigo estudiando porque es como todo, hay que seguir aprendiendo. Tengo referentes de afuera que me gustan mucho con los que ya trabajé y me gustaría llegar a eso", explica.

Gabi empieza este nuevo desafío con el pie derecho: la revista Playboy, para la que ha posado varias veces en su faceta de modelo, le encargó que fotografíe a una colega local:

"Todo surgió a raíz de que hay una chica que debían fotografiar. Como yo estoy estudiando fotografía hace varios meses me pidieron que le haga la producción a la chica. La sesión aún no la realizamos por la pandemia; ella estaba por el interior y aún no se dio, pero estamos esperando y dicho sea de paso, les cuento que es bellísima", adelanta sobre la colega a la cual fotografiará para la publicación.

Al preguntarle si cree que su experiencia en el modelaje le servirá también del otro lado de la cámara, Gabi responde:

"Creo que podría aportar a las sesiones de modelos ya que tengo bastante experiencia en eso y aparte soy demasiado exigente y crítica conmigo misma; seguro seré así con la fotografía".

Pero la labor de Gabi como fotógrafa no se limita al rubro de la moda; según explica ya está trabajando en otras áreas de la profesión:

"Ahora estoy haciendo varios tipos de fotos; no me quiero encasillar en una sola cosa. Ya hice sesiones a niños, embarazadas, ahora a modelos también que quizás lleva más exigencia... Pero me gustaría tener variedad; no solo hacer un tipo o estilo de foto. Estoy montando mi estudio bien variado para arrancar a full", revela en exclusiva.