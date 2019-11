Fuerte indirecta de Blanca López a las nuevas figuras del 9

Dentro de unos meses, en marzo de 2020, Blanca López cumple 30 años trabajando en TV. Empezó haciendo una pasantía en "La Mañana de Cada Día" y desde entonces no paró.

Con su experiencia como aval, la combativa cronista compartió un descargo en Facebook apuntando contra las nuevas figuras de los medios:

"A casi 30 años de carrera lo confirmo aún más. Quien no tiene una buena base deja que la exposición en la tele le convierta en una persona que se olvida cómo inició. Los años también me dicen que si no se despierta y baja de su arasa mata, la caída le dolerá! Esta no es una carrera de velocidad... sino de resistencia. Así nomás", sentenció la periodista.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de incorporaciones que tanto canal 9 como C9N ha hecho a su plantel en los últimos meses, es de esperarse que con sus palabras Blanca apunte a sus nuevas compañeras de equipo.