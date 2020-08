Fuerte escrache a Arturo Rubín: "Qué bajo cayó el 'comandante' del pseudo periodismo deportivo"

Todo comenzó cuando el jefe de prensa del club Cerro Porteño pretendió designar un horario para que el Chiqui Arce fuera entrevistado por Arturo Rubín.

Al "comandante" pareció no gustarle tanto protocolo, por lo que al aire en su programa radial se despachó contra la directiva del club y pidió la cabeza de su jefe de prensa:

"Yo quiero una entrevista con Chiqui Arce. No digo ahora, puede ser a las dos o a la una, claro, ¿pero que te digan 'hoy no, hoy no podés'? ¿Cómo? ¿Hoy no puedo? Claro que yo quiero romper el protocolo, quiero tenerle al técnico. ¿Quién carajos es él, lo digo groseramente, para establecer un protocolo? Es un atrevido y es el Cerro de hoy, ¿no querés ver lo que va a ser el Cerro de mañana? Por Dios Juan José, Raúl, saquen pecho. No hay que tener un jefe de prensa que responde de esta manera. Yo les hago responsables a Juan José Zapag y a Raúl Zapag de este manejo actual", criticó al aire.

La crítica fue muy mal recibida por la afición cerrista, que inmediatamente lo acusó en las redes sociales de creer que "todos tienen que bajarse los pantalones frente a él".

"Qué bajo cayó el 'comandante' del pseudo periodismo deportivo. Meterse con el laburo ajeno y pedir la cabeza de la persona que se desvive por hacer bien las cosas. Cada club tiene su mecanismo y formas de trabajo, así como se respeta el tuyo, aprendé a respetar también. Ridículo", opinó una tuitera llamada Eve Rodríguez.

"Por querer tener la primicia o ser la primera emisora en entrevistar al Chiqui se pasó de la raya esta vez, se cree que por su 'trayectoria' todos tienen que bajarse los pantalones frente a él. Aplausos para el jefe de prensa. Flor de desubicado y prepotente como siempre", criticó otro de nombre Sergio Jara.

"Soberbio", "que se baje de su arasamata" y "macaco con bigotes" fueron los adjetivos utilizados por otros internautas.

