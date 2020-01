Fuerte descargo de Rico Comidita: "Sigo adelante sin chup* la p* a ningún pelot*"

En 2014, con un video viral en el que "presentaba" su horno y buscaba alguien que quisiera comer con ella, todo el país conoció a Liz Carolina.

Después de recorrer todos los medios habidos y por haber y participar en Baila Conmigo Paraguay, Liz se enfocó en las redes sociales donde a diario comparte sus reflexiones y publica fotos con poca ropa.

En los últimos días, Rico Comidita se despachó sin filtro en varios posteos:

Sobre sus fotografías en ropa interior, expresó:

"Díganme ¿qué diferencia hay entre un traje de baño y una ropa interior? ¿Los colores,la ocasión,el lugar? Nuestra sociedad es tan hipócrita que aplauden a una en traje de baño y critican a la que se toma fotos en ropa interior. ¿Por qué? Si de ambas maneras está enseñando su cuerpo. ¿Entonces cuál es el doble moralismo amigos? ¿Desde cuándo mostrar un cuerpo es denigrante y símbolo de humillación? ¿Desde cuándo sentirme orgullosa de tener algo que todas tenemos está mal? Dejen el tabú amigos que taparse no es de santas y mostrar no es de p*tas".

En 2018 Rico Comidita fue madre de un niño y denunció en las redes la falta de ayuda económica del padre del menor.

Dos años después, celebró ser capaz de mantener al pequeño sin depender de nadie:

"Me gusta que la gente sepa que no necesito un hombre para salir adelante. Gracias a dios tengo un carácter fuerte, no necesito la lástima de las personas,no necesito a nadie que me mantenga porque siempre salgo adelante con mis propios recursos. Soy promotora y sin chuparle la p* a ningún pelotudo mi hijo va a tener todo lo que necesite porque tengo piernas y brazos para hacer todo lo que me proponga", escribió.