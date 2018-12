Fuerte descargo de Nadia Portillo: "Si no se retractan en 24 horas voy a ir hasta las instancias finales"

"Con razón te dicen la cachorra: por perra. Dejá de meterte con mi esposo, sinvergüenza", dice el pasacalles que apareció en una transitada esquina de la capital esta semana y se viralizó rápidamente.

Molesta, la cantante respondió a quienes la acusan con un video en vivo en Instagram, donde incluso amenazó con judicializar el tema.

Transcribimos su descargo a continuación:

"Quiero hacer un comunicado y de paso agradecer a las personas que se solidarizaron conmigo: Ya tengo el circuito cerrado del lugar donde colocaron el pasacalles para identificar exactamente a las personas que hicieron esto.

Voy a ir hasta las instancias finales con esas personas; si no se retractan en 24 horas voy a iniciar todo por lo legal. Así que preparen sus supuestas pruebas que no existen, porque yo sé muy bien lo que hago y puedo hacer todo lo que quiera pero con personas comprometidas no.





Yo puedo salir. Tengo miles de solteros que están ahí proponiéndome de todo, pero no voy a salir con ningún tipo que tenga novia ni con un casado. Que les quede claro eso. Las personas que hicieron esto ya saben que la pena es grave con este tema. Yo voy a ir hasta las instancias finales.





Miles de demandas tengo, qué le hace otra demanda más al tigre. Gracias a las personas que me facilitaron el circuito cerrado, inclusive ya me contaron dónde se mandó a hacer el pasacalles así que fuerza con eso. Por mí pueden decir de todo pero yo no me voy a meter en familias ajenas. Acabo de terminar con mi relación, gracias a Dios nadie se metió y yo no lo voy a hacer.





Me llueven los solteros, no necesito hacer esas cosas, nunca en mi vida hice ni lo voy a hacer. Voy a accionar hasta el último con esta gente porque me parece muy jodido. Pueden decir de mí lo que sea pero que me meto con familia ajena, no.





Tuve problemas con mi ex manager, dijo de todo por mí, que yo era una payesera... Eso no me afecta. Pero cuando dice que me metí en familia ajena no. Muchas cosas dejé pasar pero esto ya no voy a dejar así", finalizó.





En su descargo Nadia no aclara si menciona a su ex manager porque le atribuye la autoría del pasacalles. Tampoco define si se refiere a Ariel Ríos o a Miguel Quintana, dos ex representantes con quienes se enfrentó mediáticamente.