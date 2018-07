Fuerte acusación en TV: ¿Diputado nacional 'sponsorea' a Christian El Rasta?

"Es un rumor bastante fuerte", advirtió Samaniego, para dar paso a un informe sobre el supuesto romance entre el ex participante de Baila Conmigo Paraguay -envuelto en las últimas semanas en una escandalosa demanda por filiación-, y un Diputado de la Nación. Las iniciales del político, según el informe emitido en Lobo Station, serían “C” y “N”.





Luego de ver el material y volver a piso, la panelista Helem Roux rompió el hielo y parafraseó un conocido refrán dando a entender que cree en la veracidad del rumor: "Si las aguas corren... es porque hay un río", disparó.





Inmediatamente, su compañero de panel Fernando Ruttia redobló la apuesta y agregó: "El rumor directamente dice que este chico cobra por sexo, pero no es un rumor nuevo porque ya cuando empezó el Baila en 2012 se comentaba que recibía regalos de un señor de nacionalidad española a cambio de favores sexuales”.





Ruttia también recordó que en su momento el Rasta había negado dichas acusaciones: "Yo no estaba al tanto de que salía con este diputado, pero el rumor siempre fue que lo hacía con varios señores a cambio de regalos. Y cuando dicen 'diputado con iniciales C. N. a mí se me ocurre uno solo”, lanzó. Su compañero Alejandro Enrique sumó otra pista a la identidad del político, agregando que le llama la atención lo joven que es.





Mirá aquí el material de "En Boca de Lobos":