¡Fue hasta Alaska en moto!

David Pollero3.jpg

En el tramo, que comenzó en Asunción y culminó en la ciudad de Prudhoe Bay, Alaska, el joven aventurero se encontró con varios obstáculos: por diferentes motivos tuvo que cambiar tres neumáticos delanteros y cuatro neumáticos traseros, pero él siguió adelante. Ya en noviembre de 2015 había hecho un primer intento: partió de Asunción con una motocicleta Honda Africa Twin 750 pero tuvo un accidente en Argentina que lo obligó a esperar un año para volver a intentarlo.

Esta vez lo logró con una moto más discreta, la Yamaha FZ 160. Al llegar a Alaska grabó un video dedicado a su familia: "Mamá, yo sé que no querías que viaje pero salí convencido que iba a llegar, y le pedí a Dios que me guíe y me proteja. Abuela, muchas gracias, sé que querías que llegue y acá estoy".





Si bien David llegó a Alaska hace unos días, aún no emprendió el viaje de regreso. Decidió quedarse allí hasta llegar al Círculo Polar Ártico. Más de 2.500 personas siguen la aventura a través de su fanpage.

Embed