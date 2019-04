Freddy Villarreal repasa su carrera y habla de su faceta de empresario en Paraguay

Denise Hutter en el programa 'Desde Arriba' (América TV), Freddy repasó los mejores y peores momentos de su carrera y reflexionó sobre los cambios de paradigma en materia de humor: Entrevistado poren el programa(América TV), Freddy repasó los mejores y peores momentos de su carrera y reflexionó sobre los cambios de paradigma en materia de humor:





"De chico me han llevado a circos... ¿Quién no fue a un zoológico a ver animales encerrados? Éramos inconscientes, no sabíamos. Antes la sociedad era más permisiva pero hemos evolucionado. Hoy no haría ciertas cosas y no aceptaría ciertos papeles", confesó recordando las cámaras ocultas en las que terminaba desnudo.





Figuretti: "Tenía que enterrar a Figuretti y hacer nacer otra cosa. Justo coincide con que Miguel Ángel Rodríguez se va del programa y Marcelo en una reunión de producción dice 'Busquemos un imitador'. Yo nunca había imitado a nadie en mi vida pero levanté la mano y dije '¡Yo!' y así descubrí una profesión escondida". El humorista reveló que terminó siendo imitador por accidente, buscando un talento que lo atara a la Argentina -y por ende a su familia- para dejar de viajar constantemente con





A pesar de los viajes constantes, Villarreal recuerda a Figuretti con cariño, tildándolo de "adorablemente detestable":





El omnipresente peluquín negro volverá a aparecer en los eventos más importantes del mundo, ya que según adelantó Freddy en la entrevista, Figuretti planea su regreso por los 30 años del programa conducido por Marcelo Tinelli:

"El saco todavía tiene las 3 pelotitas de Telefe y el escudo de Viña del Mar", dijo, días antes de viajar a Holanda para una de las primeras coberturas de este Figuretti 2.0.





Finalmente, Villarreal se refirió a su rol de empresario y contó cómo tomó la decisión de invertir en Paraguay, donde inauguró un hotel boutique en febrero de 2018.





Mientras calienta motores para el estreno de la temporada 30 de Showmatch, el humorista argentinovisitó nuestro país en su faceta de empresario.